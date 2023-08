Com Messi, Inter Miami fica perto de ganhar primeiro título de sua história

Mal chegou aos Estados Unidos e Messi já pode levantar o primeiro troféu, o da Leagues Cup. Não apenas isso. Desde a chegada do craque, o Inter Miami, que é o último colocado na Conferência Leste da Major League Soccer (MLS), venceu cinco jogos e empatou um, e chegou à final da Leagues Cup.



Com 21 gols marcados, numa incrível média de 3,5 por partida, o Inter Miami vai em busca do primeiro título em sua curta história (foi fundado em 2018). A decisão da Leagues Cup, competição com clubes de Estados Unidos, México e Canadá, será contra o Nashville no sábado (19), às 22h (de Brasília).



De quebra, com a vitória por 4 a 1 sobre o Philadelphia Union, na noite de terça-feira (15), o clube irá disputar a Liga dos Campeões da Concacaf, que dá ao vencedor uma vaga no Mundial de Clubes.



A chegada de Messi, como esperado, mudou o patamar do Inter Miami. Não à toa, o craque argentino já marcou nove gols em seis partidas.