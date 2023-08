Deco é anunciado como novo diretor de futebol do Barcelona

Rio - O Barcelona anunciou nesta quarta-feira (16) o ex-jogador Deco como o novo diretor de futebol do clube. O brasileiro naturalizado português ficará no cargo pelo menos até junho de 2026 e chega para o lugar de Mateu Alemany.

A mudança na diretoria estava prevista desde o início de maio. Mateu Alemany anunciou que deixaria o cargo em junho, em busca de "um novo projeto profissional. Ele sairá oficialmente em 2 de setembro, um dia após o encerramento da janela de transferências na Espanha.

O executivo teria um acordo com o Aston Villa, da Inglaterra. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Barcelona não tem condições financeiras de igualar a oferta dos ingleses. Nas próximas semanas, Deco e Alemany vão trabalhar em conjunto.

Deco foi jogador do Barcelona entre 2004 e 2008. Com a camisa do time catalão, conquistou duas vezes o Campeonato Espanhol, duas Supercopas da Espanha e uma Liga dos Campeões. Além disso, marcou 20 gols e deu 45 assistências em 161 partidas.