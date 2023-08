Neymar cita crescimento da liga saudita e justifica escolha pelo Al-Hilal

Riade - Após seis temporadas, Neymar deixou o Paris Saint-Germain. O craque brasileiro foi contratado pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 100 milhões de euros (R$ 540 milhões). O clube saudita pagará um salário de 320 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) por ano e chegou batendo recordes de valores na Arábia Saudita. O novo astro da liga justificou a escolha.

"O Al-Hilal é um clube gigante, com torcedores fantásticos. É o melhor na Ásia. Isso me dá o sentimento de que esta é a decisão correta para mim, na hora certa, no clube certo. Eu amo vencer e fazer gols, e planejo continuar a fazer isso na Arábia Saudita, com o Al-Hilal", disse Neymar.

"Eu quero escrever uma nova história, e a liga saudita tem uma energia enorme, jogadores de qualidade e está em grande crescimento no momento. Então, acredito que é o lugar certo", completou.

O Al-Hilal foi um dos clubes sauditas que mais investiram em reforços para a próxima temporada. Além de Neymar, a equipe também contratou o zagueiro Koulibaly, os meias Rúben Neves e Milinkovic-Savic, e o atacante brasileiro Malcom. O treinador do time é o técnico Jorge Jesus, ex-Flamengo e que estava no Fenerbahce, da Turquia.