Novo diretor do Barcelona, Deco diz que aspecto financeiro impediu retorno de Neymar

Novo diretor de futebol do Barcelona, o ex-jogador Deco comentou sobre o porquê de Neymar não voltar a jogar pelo clube catalão. Segundo o ex-meia, que teve passagem pelo Fluminense, fator financeiro foi o principal motivo do brasileiro não retornar.

"Todos sabem que neste momento, infelizmente, com a nossa situação financeira era impossível fazer uma contratação como essa. Precisávamos de um entendimento com o PSG ou de uma composição com os árabes, algo que não aconteceu. Era uma situação que precisava que se colocasse financeiramente viável para nós, mas nunca foi uma solução pela situação financeira do clube", declarou Deco.

Deco foi oficializado como novo diretor nesta quarta-feira (16). O brasileiro naturalizado português e ex-jogador do clube espanhol ficará no cargo pelo menos até junho de 2026, assumindo o lugar de Mateu Alemany.

Longe do Barcelona, Neymar já tem novo clube definido. O brasileiro foi apresentado na última terça-feira (15) pelo Al-Hilal e, no total, o brasileiro vai ganhar na Arábia Saudita 320 milhões de euros (cerca de R$ 1,7 bilhão), incluindo salário, luvas e acordos comerciais. Isso dá mais de R$ 70 milhões por mês, ou R$ 2,3 milhões por dia.