Vídeo: lances de ex-Flamengo são destaques em rede social de clube inglês

Inglaterra - Revelado pelo Flamengo, o volante João Gomes tem se destacado no futebol inglês. O jogador foi escalado como titular na derrota do Wolverhampton por 1 a 0 diante do Manchester United, na última segunda-feira (14), em jogo válido pela primeira rodada da Premier League.

Apesar do resultado, o brasileiro foi um dos melhores jogadores da sua equipe na partida e chamou atenção pela sua forte marcação e os desarmes que foram parar nas redes sociais do Wolves. Nos comentários da publicação, diversos torcedores elogiaram a atuação do meio-campista. Confira:

Na partida, João Gomes atuou por 88 minutos e deu 55 toques na bola, além dos quatro desarmes que teve durante o período que esteve em campo. Outro número a ser destacado é que o atleta obteve 100% de aproveitamento nos duelos aéreos.