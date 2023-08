Com De Bruyne lesionado, Rodri diz que substituto ideal está no elenco: 'Muito decisivo'

Kevin de Bruyne desfalcará o Manchester City por alguns meses, conforme o relato de Pep Guardiola em coletiva de imprensa. O volante Rodri, autor do gol do título inédito da última Liga dos Campeões, comentou sobre a lesão do seu companheiro de equipe e indicou que Phil Foden pode ser a melhor opção para jogar no lugar do belga. Inglaterra - Substituído após sentir dores durante a vitória por 3 a 0 sobre o Burnley, na última sexta-feira (11),, conforme o relato de Pep Guardiola em coletiva de imprensa. O volante Rodri, autor do gol do título inédito da última Liga dos Campeões, comentou sobre a lesão do seu companheiro de equipe e indicou que Phil Foden pode ser a melhor opção para jogar no lugar do belga.

"Não acho que seja sobre a lesão do Kevin (De Bruyne). Ele (Foden) tem jogado nos dois lados, entre as linhas, como falso nove. É um jogador que pode atuar em qualquer lugar, então vamos ver', afirmou o jogador.

O espanhol também declarou que Foden é o jogador que mais se aproxima do estilo de jogo de De Bruyne e ressaltou a versatilidade que o faz jogar bem no meio e ser decisivo atuando pelas beiradas do campo.

"Ele é o melhor jogador que temos para jogar entre as linhas, girando e atacando o gol. Gosto muito quando ele joga nessa posição, mas ele também é muito decisivo quando joga nas pontas, porque faz gols e dá assistências", completou Rodri.

O Manchester City volta a campo nesta quarta-feira quando enfrenta o Sevilla pela decisão da Supercopa da Uefa. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Karaiskakis, na Grécia.