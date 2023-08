Ídolo do Flamengo, Sávio negocia compra de SAF de clube de Espírito Santo

Ídolo do Flamengo, Sávio está próximo de ser tornar dono da SAF do Desportivo Ferroviária, clube de Espirito Santo que revelou o ex-meia para o futebol profissional. A "Locomotiva Grená" anunciou que negocia a venda de sua SAF para o ex-jogador. As informações são do "ge".

Todos os termos da proposta estão sendo tratados com absoluto sigilo pela diretoria do clube e pelos investidores interessados. O Desportivo Ferroviária trabalha nos bastidores para que, em breve, a proposta do ex-jogador possa ser apresentada em assembleia, para aprovação dos associados do clube.



O vice-presidente do clube, João Carlos Rocha, revelou que a negociação com Sávio vem de antes do projeto da SAF ser implementada no Desportivo Ferroviária. Além disso, ele complementou afirmando que as conversas estão bem avançadas.

"Começamos as conversas com o Sávio, antes mesmo da SAF, há uns oito meses. Tratamos com o Meden (Consultoria) e agora estamos começando a chegar no acordo. A compra ainda não está fechada, faltam alguns detalhes, mas está bem encaminhada".

Antes de chegar nas categorias de base do Flamengo, Sávio foi formado pelo Desportivo Ferroviária. No Rubro-Negro, o ex-jogador se tornou ídolo, tendo feito 258 jogos e marcado 90 gols. Além do clube carioca, ele teve passagens pelo Real Zaragoza, Bordeaux e Real Madrid.