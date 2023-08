Mansão, jatinho, açaí e mais: confira a lista de pedidos de Neymar para assinar com o Al-Hilal

Arábia Saudita - Após seis temporadas, Neymar deixou o Paris Saint-Germain. O craque brasileiro foi contratado pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 100 milhões de euros (R$ 540 milhões). O clube saudita pagará um salário de 320 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) por ano e chegou batendo recordes de valores na Arábia Saudita.

Além do valor astronômico que receberá por jogar em seu novo clube, Neymar fez alguns pedidos especiais antes de fechar com o Al-Hilal. Segundo o jornal britânico, The Sun, o atacante pediu uma mansão com 25 quartos, carros de luxo, jatinho e muito mais.

Confira a lista de pedidos de Neymar ao Al-Hilal:

- Mansão luxuosa com, no mínimo, 25 quartos;

- Uma piscina com, no mínimo, 10 metros de largura e 40 de comprimento;

- Três opções de sauna;

- Jatinho particular para poder viajar ao Brasil e para outros lugares do mundo no seu tempo livre;

- Sete carros de luxo e uma van para transportar sua família e amigos;

- Um motorista particular e cinco funcionários em tempo integral;

- Que o Al-Hilal pague suas despesas com hospedagem e restaurantes por onde passar em suas folgas;

- Que a sua geladeira esteja sempre abastecida com açaí e refrigerantes, de sabor guaraná, da sua marca preferida.