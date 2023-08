Federação da Arábia Saudita fará proposta para que campeão do país jogue a Liga dos Campeões

O plano da Arábia Saudita em se tornar uma potência no futebol mundial não envolve apenas contratações milionárias, mas também estar presente na principal competição europeia.



Segundo o jornal italiano ‘Corriere dello Sport’, a Federação de Futebol saudita vai tentar fazer com que o campeão nacional do país da atual temporada tenha vaga na Champions League em 2024/2025.



A liga, que conta com os craques Neymar e Cristiano Ronaldo, irá apresentar em breve um plano a principal entidade futebolística para viabilizar a possibilidade. Vale lembra que a partir da temporada 2024/25 da Champions League, 36 equipes disputarão uma "fase de liga", como uma tabela única de pontos corridos, diferente do atual formato com 32 times distribuídos por oito grupos com quatro cada.

Apesar do interesse, a concretização do ambicioso plano saudita é vista como difícil, já que a entrada do campeão do país na Champions só poderá ser feita no lugar de uma equipe europeia, que assim perderia a respectiva vaga.