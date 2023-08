Clube da Série A inicia conversa para contratar Alexis Sánchez

São Paulo - Após anunciar a contratação do volante Tomás Rincón, o Santos iniciou conversar para contratar o atacante Alexis Sánchez. O jogador, de 34 anos, está livre no mercado e estaria disposto a analisar a proposta do Peixe, de acordo com informações do "ge".

O coordenador técnico Alexandre Gallo tem sido o responsável pelas conversas com o craque chileno. O dirigente deseja entender as demandas de Alexis Sánchez antes de formalizar uma proposta. O Santos aposta na boa relação com o empresário do jogador para chegar a um acordo.

Na última temporada, Alexis Sánchez defendeu o Olympique de Marselha, da França, mas não renovou o vínculo e está livre no mercado. O chileno disputou 44 partidas e marcou 18 gols, além de contribuir com três assistências.

Na América do Sul, Alexis Sánchez defendeu os chilenos Cobreloa e Colo-Colo, além do River Plate, da Argentina. Na Europa, atuou nas ligas da Itália, Espanha, Inglaterra e França, e vestiu as camisas da Udinese, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milão e Olympique de Marselha.