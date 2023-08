CBF assina renovação de contrato com empresa de telefonia

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) renovou o contrato de patrocínio com a operadora Vivo, que já tem quase 20 anos de parceria com a entidade. O tempo do novo vínculo ainda não foi informado, mas a marca terá sua exposição ampliada para outras modalidades.

Além das seleções masculina e feminina, a Vivo também estará presente no beach soccer, no futsal e nas equipes de e-sports (esportes eletrônicos), por meio das propriedades eSeleção e e-Brasileirão.

A Vivo tem como prática, como uma patrocinadora máster da CBF, promover pautar relevantes e contar com embaixadores da empresa. No mês da Consciência Negra, por exemplo, lançou o projeto "Professores Pretos" em parceria também com a CBF Academy e Vini Jr visando contribuir na formação profissional de técnicos de futebol.

Veja a lista de patrocinadores da CBF:

Máster



- Nike (desde 1995)

- Guaraná Antarctica (2001)

- Vivo (2005)

- Itaú (2008)

- Neoenergia (2021) - Futebol feminino

Demais parceiros

- Mastercard (2012)

- Gol (2013)

- FreeFire (2021)

- Kwai (2021)

- Cimed (2016)

- Pague Menos (2020)

- Semp TCL (2019)

- Kavak (2022)

- Rappi (2022)

- Zé Delivery (2022)

Apoiadores

- 3 Corações (2017)

- Technogym (2018)

- StatSports (2018)

- Globus Italian Excellence (2021)