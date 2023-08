Mazzuco explica situação e aponta que chegada de Bastos fecha a janela do Botafogo

Rio - A contratação do zagueiro angolano Bastos, que estava livre no mercado, fechará a janela de contratações do Botafogo. É o que apontou o diretor de futebol do Alvinegro, André Mazzuco, após a apresentação de Diego Costa , nesta quarta-feira, 16. Durante a conversa com os jornalistas, ele também contou que acredita que a situação burocrática para o atleta viajar será resolvida já nesta semana.

"Já saiu na mídia, é um atleta que já estamos aguardando. Angola tem uma especificidade de vistos. O atleta só pode viajar quando tem o visto já pronto, não pode sair do país (antes). O processo geralmente é o inverso: trazemos jogador, quando tem situação burocrática, treina conosco e resolve. No caso dele é o contrário. Estamos aguardando, acho que essa semana já resolve para ele poder viajar e já se integrar conosco. Seria o fechamento das contratações da janela", disse o diretor de futebol do Botafogo.

André Mazzuco é o diretor de futebol do Botafogo Foto: Vítor Silva/Botafogo

Mazzuco também falou sobre a transferência de Gustavo Sauer para o futebol turco . O meia-atacante irá defender o Rizespor, da Turquia, em um contrato de empréstimo válido até o meio de 2024.

"É uma oportunidade que surgiu para ele. É um atleta que nos ajudou bastante. É um contrato de empréstimo de um ano com opção de compra para o Rizespor. Então, a princípio até junho do ano que vem, e o clube (turco) tem a opção de comprá-lo", explicou Mazzuco.