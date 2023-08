Conmebol pretende convidar time de Messi para novo torneio na América do Sul

Miami - A Conmebol planeja convidar o Inter Miami, dos Estados Unidos, para participar do futuro torneio que será criado. O intuito da entidade é criar laços com os clubes dos Estados Unidos, Canadá e México, e vê o crescimento da liga norte-americana de futebol (MLS) como positiva.

Segundo a TV argentina "TyC Sports", o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, entrou em contato com a federação argentina (AFA) para convidar o Inter Miami, time de Messi, a disputar torneio na América do Sul. O mandatário está em Miami para reunião com Jorge Mas, um dos donos do clube.

A Conmebol tem como plano criar um novo campeonato na América do Sul e deseja incluir times da América do Norte e Central. Os dirigentes analisam as possibilidades, mas terá que estudar os calendários dos países envolvidos.

De acordo com o "TyC Sports", outra possibilidade é a inclusão de equipes da América do Norte e Central na Libertadores. Porém, a própria entidade já se manifestou contrária essa ideia. Times mexicanos chegaram a disputar a competição entre 1998 e 2016.