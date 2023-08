Após chegar na Arábia Saudita, Neymar elogia Cristiano Ronaldo: 'Foi o pioneiro'

Neymar foi anunciado na última terça-feira (15) pelo Al-Hilal, em meio a um fenômeno onde diversos jogadores de relevância no futebol europeu se transferiram para a Arábia Saudita. Sabendo disso, o brasileiro elogiou Cristiano Ronaldo, que foi um dos primeiros nomes de expressão a ir para o país, quando assinou com o Al-Nassr. Segundo o novo camisa 10 do clube treinado por Jorge Jesus, o português é um pioneiro.

"Cristiano Ronaldo foi o pioneiro em tudo isso, todo mundo no começo chamou ele de louco, disso e daquilo, e hoje você está vendo que a liga está crescendo cada vez mais", afirmou Neymar, para os canais oficiais do Al-Hilal.

Neymar falou que também está motivado a atuar pelo Campeonato Saudita. Além dele e Cristiano Ronaldo, nomes como Roberto Firmino, Benzema e Kanté atuam por clubes da Arábia Saudita. O astro da seleção brasileira também falou que vai ajudar a desenvolver o futebol do país árabe.

"Você fica muito feliz de encontrar jogadores de qualidade no outro time. Isso te empolga, te motiva a jogar ainda melhor. E é óbvio que quando enfrentar (Cristiano) Ronaldo, Benzema, Firmino, a empolgação será ainda maior. Estou muito feliz de entrar nessa liga, enfrentá-los vai ser maravilhoso", concluiu.

Neymar assinou um vínculo de dois anos com o Al-Hilal que desembolsará 100 milhões de euros (R$ 545 milhões) ao PSG pela contratação do craque. No total, o brasileiro vai ganhar na Arábia Saudita 320 milhões de euros (cerca de R$ 1,7 bilhão), incluindo salário, luvas e acordos comerciais. Isso dá mais de R$ 70 milhões por mês, ou R$ 2,3 milhões por dia.