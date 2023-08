Maracanã: TCE escolhe data para análise do processo de licitação do estádio

Rio - O Tribunal de Contas do Estado (TCE) colocou a análise do processo de licitação do Maracanã em pauta para a próxima quarta-feira. Dessa forma, o plenário julgará as respostas da Casa Civil do Governo para poder seguir com o processo licitatório do estádio. A informação foi dada primeiro pelo site "ge".

Por outro lado, o texto final ainda não está perto de sair. Isso porque, mesmo que o TCE aprove o avanço do processo, o Governo ainda precisaria publicar o novo edital para abrir a concorrência pública.

De acordo com a publicação, geralmente, o prazo entre a publicação do edital e a apresentação de propostas é de 60 dias. Já a lei de licitações prevê ao menos 45 dias.

SITUAÇÃO DO MARACANÃ

Vale lembrar que a atual cessão temporária se encerrará no fim do mês de outubro, a poucos dias da decisão da Libertadores, que será disputada no dia 11 de novembro.