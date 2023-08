Meia Maratona do Cristo de 2023 tem sustentabilidade como prioridade

Rio - A Meia Maradona do Cristo, que irá acontecer neste ano, no dia 1º de outubro, tem a sustentabilidade como prioridade. O foco no incentivo ao baixo carbono é um dos assuntos que serão abordados, novamente com movimento de neutralização do CO2 produzido durante a edição 2023 do evento. O público esgotou as inscrições para as provas de 21 km e 10 km do evento em apenas 48 horas.

Em 2022, além da ação de plantio de centenas de mudas, a empresa ainda proporcionou aos seus colaboradores e parceiros uma incrível experiência de conexão com a natureza, promovendo uma caminhada exclusiva para eles pelo Parque Nacional da Tijuca, mesmo local da corrida.



A Meia Maratona do Cristo oferece um percurso sem igual, repleto de cartões postais da Floresta da Tijuca, como a Vista Chinesa, Paineiras, Mesa do Imperador e o próprio Cristo Redentor. Os participantes da prova terão acesso ao santuário pós-evento, com descida pelo trem do Corcovado. O projeto é uma realização da Effect Sport e Tribus Adventure.



A prova é a primeira corrida licenciada pelo Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor e abre o calendário de celebrações dos 92 anos do monumento, comemorado no dia 12 de outubro. Com isso, o evento destinará 10% da arrecadação aos projetos sociais da instituição.