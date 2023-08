Nova contratação do PSG, ex-Barcelona herdará a camisa 10 de Neymar

O PSG anunciou nesta quinta-feira (17) que o novo reforço do clube, o ponta Ousmane Dembelé, ex-Barcelona, herdará a camisa 10 de Neymar, que se transferiu ao Al-Hilal, da Arábia Saudita. Ao ser anunciado como nova contratação, o francês usaria o número 23.

"Eu sei o que esse número representa. Vou vesti-lo com orgulho. O 10 é mágico", afirmou Dembelé.

Antes do anúncio oficial, a imprensa francesa já afirmava que a personalização com o nome de Dembelé com o número 10 na camisa do clube já aparecia dentro da loja virtual do PSG. Essa é a primeira vez que o francês usará esse número na carreira, sabendo que quando ele atuava no Rennes, da França, ele usou a 23, no Borussia Dortmund o 7 e no Barcelona, o 11.

Dembelé deve fazer sua estreia pelo PSG no próximo sábado (19), contra o Toulouse, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.