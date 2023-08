Nada de Al-Hilal! Willian Arão é anunciado como reforço de equipe grega

Rio - O volante Willian Arão, de 31 anos, está de clube novo. O ex-jogador do Flamengo trocou o Fenerbahçe, da Turquia, pelo Panathinaikos, da Grécia. O jogador estava na mira do Al-Hilal, comandado por Jorge Jesus, porém, acabou permanecendo no futebol europeu.

"Hoje começa um novo capítulo, que Deus me abençoe. Vamos Panathinaikos", escreveu o brasileiro em sua conta oficial do Instagram.

Willian Arão defendeu o Flamengo de 2016 até o meio de 2022, quando foi contrato pelo Fenerbahçe. Sua contratação foi um pedido de Jorge Jesus, que comandou a equipe turca na última temporada europeia. O brasileiro entrou em campo em 45 partidas com a camisa da equipe turca e anotou um gol, além de dar quatro assistências.