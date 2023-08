Presidente da CBF enaltece os clubes por recorde de público no Brasileirão: 'Estão todos de parabéns'

Rio - Chegou ao fim a primeira metade do Brasileirão. Na última terça-feira (15) foi disputado o último jogo da 19ª rodada, entre Athletico-PR e Cuiabá, no qual o time paranaense venceu por 2 a 0. Sendo assim, o campeonato fechou o primeiro turno com uma média de 27.006 pagantes, o que estabeleceu o maior público da última década da competição.

"Estão todos de parabéns. A qualidade técnica da competição, com grandes jogos, alia-se à lotação dos estádios. Isso sinaliza uma mudança de postura dos clubes, que demonstram uma visão profissional cada vez mais apurada, e esses resultados refletem esse novo momento vitorioso do futebol brasileiro", celebrou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

O mandatário também reforçou o compromisso de sempre estar disponível para dialogar com os clubes em busca de melhorias para o futebol brasileiro.

"Os clubes, de todas as divisões, podem esperar do presidente da CBF e de sua diretoria o compromisso de estarmos sempre abertos ao diálogo e aos avanços necessários em busca da excelência, com ênfase na questão da transparência, que é uma das principais bandeiras da minha gestão”, afirmou o presidente.



Por fim, Ednaldo citou o papel da CBF no sucesso de público do Campeonato Brasileiro de 2023.

"A CBF é apenas a canalizadora de todos os que movimentam essa rede extensa e apaixonante que conecta os torcedores com o futebol brasileiro. Estamos aqui para apoiar incondicionalmente os bons exemplos, como os que os clubes têm dado na Série A”, finalizou o mandatário.