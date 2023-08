Polonês descarta futebol árabe e diz que não busca dinheiro: 'Outras prioridades'

Itália - O futebol árabe vêm seduzindo várias estrelas do futebol europeu que fecharam com os clubes do país para viver uma nova aventura no Oriente Médio. Por sua vez, o goleiro da Juventus Wojciech Szczesny não parece se interessar em seguir o mesmo caminho. Em entrevista ao canal polonês "TVP Sports", o atleta descartou uma saída para a Arábia Saudita, disse que já tem muito dinheiro e destacou que prefere "desafios divertidos".

"Algumas pessoas podem tomar uma decisão dessas, mas vale a pena ter outras prioridades que não a busca pelo dinheiro. Começo a conversa com alguns zeros. Já tenho muito dinheiro na minha vida. Prefiro desafios divertidos, e defender o gol da Juventus é o melhor desafio que posso ter", disse o polonês.

Szczesny também falou sobre a situação da Juventus, que foi excluída e não poderá jogar as competições europeias na temporada por causa de uma punição motivada por irregularidades fiscais, além do descumprimento das regras do fair play financeiro da Uefa. Sendo assim, terá um calendário reduzido a Campeonato Italiano e Copa da Itália.

"Agora vou passar as terças e quartas-feiras vendo a Champions League na televisão. Fomos excluídos das competições europeias e não tencionamos fazer nada quanto a isso. É o que é, e agora teremos mais tempo para treinar e descansar, pela primeira vez na minha carreira. Não é o fim do mundo para mim", finalizou.