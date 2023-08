Talisca fala da importância de Jorge Jesus e exalta Luís Castro

Em alta no futebol da Arábia Saudita, Anderson Talisca ainda acredita poder jogar pela seleção brasileira atuando pelo Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo. Em entrevista ao canal do Youtube GOAT, o atacante também falou sobre os técnicos portugueses Jorge Jesus, ex-Flamengo, e Luís Castro, ex-Botafogo e atualmente seu comandante.







Sobre Jesus, Talisca voltou a agradecer ao treinador pela mudança de posição (de volante para atacante) quando estava no Benfica, de Portugal. Inclusive, lembrou que foi o português quem o contratou junto ao Bahia.



"Ele mudou a minha carreira, na verdade. Foi ele que me buscou no Bahia: 'você faz gol', eu falei 'vamos ver'. E quando ele me colocou para jogar de meia-atacante, minha carreira decolou. Eu fazia muitos gols nos treinos e ele me falava que eu tinha que jogar lá na frente. Foi quando comecei a fazer gols decisivos e me tornei artilheiro do Campeonato Português de 2014/15 e mudou de vez", revelou.

Talisca também comparou o perfil de Jesus com o de Luís Castro, e não poupou elogios ao novo comandante.



"(Jesus) hoje está muito mais tranquilo, antes era agitado. O jeito é totalmente diferente. Luís é um treinador bem humano, trata os jogadores como se fossem um filho, briga por eles. Isso é importante porque um jogador produz mais. Ele vai evoluir muito e vai assumir clubes grandes do futebol. Tem qualidade absurda, conhece muito e a comissão técnica dele é muito boa", avaliou.









Sobre a seleção brasileira, o atacante acredita que, com o crescimento, a liga da Arábia Saudita entrará de vez no radar da comissão técnica, principalmente com Neymar jogando pelo Al-Hilal

"Vai ser bom para a Seleção. As pessoas vão parar com essa coisa de que não pode vir da Arábia Saudita para a Seleção. Agora vão ter que colocar o Neymar. Eu já passei por muitas boas horas que não fui citado. Não sei quais são os critérios, mas paciência... Se for chamar os jogadores daqui da Arábia Saudita, tem que chamar Talisca, porque os números não mentem", disse.