Brasil fecha torneio preparatório para a Copa do Mundo de Basquete com 100% de aproveitamento

Melbourne (AUS) - A seleção brasileira de basquete encerrou a sua participação no torneio amistoso "Boomers x World", preparatório para o Mundial, vencendo a Venezuela por 83 a 71, nesta quinta-feira (19), em Melbourne, na Austrália. Bruno Caboclo e Léo Meindl foram os cestinhas, com 15 e 13 pontos, respectivamente.

A equipe comandada por Gustavo de Conti já havia vencido Sudão do Sul (85x75), com grande arrancada após estar 10 pontos atrás, e Austrália (90x86) em duelo equilibrado com virada no último quarto.

Agora, o Brasil viaja para Shenzhen, na China, onde joga nos dias 20 e 21 a "Solidarity Cup", contra Itália e Sérvia. Ao fim de mais uma etapa de preparação, o elenco seguirá para Jakarta, na Indonésia, para iniciar a trajetória na Copa do Mundo.

De acordo com a Confederação Brasileira de Basquete (CBB), em nota, o ala Didi Louzada, recém-chegado ao Flamengo, voltará ao Brasil e não estará no elenco da Copa do Mundo. Ele seguirá com planejemento de preparação física no Brasil após decisão com a comissão técnica.

A estreia da Seleção será no dia 26 deste mês, contra o Irã, às 6h45 (de Brasília). No Grupo G do Mundial também estão Espanha e Costa do Marfim.