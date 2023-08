Treinador do Bayern diz que Kane saberá lidar com a pressão: 'Nenhuma preocupação'

Alemanha - Após dez temporadas no Tottenham, da Inglaterra, o atacante Harry Kane mudou de ares e foi jogar na Alemanha, especificamente no Bayern. O camisa 9 estreou no último sábado (12) ao entrar no segundo tempo, na derrota por 3 a 0 diante do RB Leipzig, pela Supercopa da Alemanha.

Na véspera da estreia dos Bávaros no Campeonato Alemão, o técnico Thomas Tuchel afirmou que o atacante vai saber superar a pressão que terá jogando em um novo clube e disse ainda que não se preocupa quanto ao assunto.

"Não é a primeira vez na sua carreira que ele enfrenta isso. Ele aprendeu a traduzir a pressão em performances. Por uma década ele sabe como lidar com a pressão. Não tenho nenhuma preocupação quanto a isso", afirmou o treinador.

Tuchel também citou que a presença de Kane em campo aumenta as possibilidades de vitória do Bayern, além de potencializar seus companheiros de equipe.

"Ele aumenta nossas chances de ganhar amanhã consideravelmente. Nós sabemos que não vamos ganhar todo jogo, mas estou 100% comprometido. Tudo que vi (de Kane) até agora confirma isso. Ele fará nossos jogadores melhores. Ele nos dá muitas opções e vamos tomar todo o tempo para nos adaptar completamente, mas tenho certeza que ele terá seu impacto amanhã"

Em tempo: o Campeonato Alemão começa na sexta-feira (18) e o Bayern, atual campeão, enfrenta o Werder Bremen, fora de casa. A bola rola às 15h30 (de Brasília).