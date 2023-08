Federação estuda nome da técnica da seleção da Inglaterra feminina para o cargo na masculina

Inglaterra - A Federação de Futebol da Inglaterra estuda o nome de Sarina Wiegman, hoje técnica da seleção inglesa feminina, para assumir equipe a masculina quando Gareth Southgate deixar o cargo. A informação foi dada pelo próprio chefe executivo da federação, Mark Bullingham.

"Procuramos a melhor pessoa para este trabalho. Sarina está fazendo um grande trabalho e esperamos que continue assim por um longo período. Eu acho que ela pode conseguir o que quiser no futebol. Se em algum momento no futuro ela decidir que quer ir para o futebol masculino, isso geraria uma discussão interessante. Mas a decisão é totalmente dela, certo?", disse Bullingham, em declaração publicada pela ESPN.

Vale lembrar que Sarina Wiegman é uma das principais treinadoras do futebol feminino do mundo. Em 2019, ela levou a Holanda para a decisão da Copa do Mundo, contra os Estados Unidos. Agora à frente da Inglaterra, conduziu as Leoas ao título da última Euro e também à final do Mundial 2023, contra a Espanha.

No início deste ano, em fevereiro, a holandesa desbancou Sonia Bompastor (Lyon) e Pia Sundhage (seleção brasileira) e foi eleita a melhor treinadora de futebol feminino do mundo no prêmio "Fifa The Best".