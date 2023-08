Clube de Neymar anuncia a chegada de destaque da última Copa do Mundo

Arábia Saudita - Novo clube de Neymar, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, anunciou nesta quinta-feira (17) a contratação do goleiro Yassine Bounou, ex-Sevilla e destaque da última Copa do Mundo com o Marrocos. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, os árabes desembolsaram 21 milhões de euros (cerca de R$ 136,1 milhões) pela chegada do marroquino, com contrato válido até 2026.

Bounou é mais uma das contratações de grandes jogadores do cenário mundial que o Al-Hilal concretiza. Além do goleiro e de Neymar, o clube árabe acertou as chegadas do zagueiro Koulibaly, dos meias Milinkovic-Savic e Rubén Neves e o brasileiro Malcom.

Bounou, de 32 anos, fez sua carreira no futebol espanhol. Revelado pelo Atlético de Madrid, o goleiro teve passagens pelo Sevilla e Girona até chegar no Sevilla, em 2019/20, onde teve sua melhor fase como profissional. Ao todo, foram 142 partidas com a camisa do clube de Andaluzia.