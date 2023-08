Diniz fará primeira convocação pela Seleção; veja possíveis novidades

Rio - Fernando Diniz realizará nesta sexta-feira (18) a sua primeira convocação como técnico interino da seleção brasileira. O treinador, que fará jornada dupla dividindo o trabalho com o Fluminense, anunciará a lista dos 23 convocados às 13h30 (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

A estreia de Fernando Diniz como treinador da seleção brasileira acontecerá no dia 8 de setembro, contra a Bolívia, às 21h45 (de Brasília), no estádio Mangueirão, em Belém. O Brasil também enfrentará o Peru, no dia 12, às 23h, no Monumental, em Lima, capital peruana. O MEIA HORA te conta com mais detalhes os prováveis convocados e possíveis surpresas na lista.

A primeira convocação do técnico Fernando Diniz não deve ter muitas novidades. O treinador deve manter a base deixada por Tite nos últimos seis anos recentemente aproveitada por Ramon Menezes no período em que a Seleção ficou sem treinador. Porém, mesmo que não mude a estrutura, existem disputas que o comandante terá que resolver até a chegada de Carlo Ancelotti.

No gol, Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Manchester City, são figurinhas carimbadas. Entretanto, o terceiro goleiro é uma incógnita. Diniz pode optar pela manutenção de Weverton, do Palmeiras, mas existe um movimento por renovação para o próximo ciclo. Desta forma, surgem como alternativas os goleiros Bento, do Athletico-PR, e Lucas Perri, do Botafogo.

Já a linha de zaga deve ter Marquinhos como o líder. Éder Militão sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e ficará fora de combate por seis meses. Com isso, abriu uma vaga na defesa. Na última convocação, Ramon Menezes chamou Ibañez, ex-Roma e atualmente no Al-Ahli, e Nino, do Fluminense. Além deles, Bremer, da Juventus, que foi para a última Copa do Mundo, Robert Renan, do Zenit, e Adryelson, do Botafogo, são possibilidades.

As laterais possuem mais disputas. Na direita, os favoritos são Danilo, da Juventus, Emerson, do Tottenham, e Vanderson, do Monaco. Existe ainda a possibilidade do jogador do time italiano ser convocado como zagueiro, o que abriria mais uma vaga. Pepê, do Porto, e Samuel Xavier, que é um dos destaques do Fluminense de Diniz, agradam o treinador, mas correm por fora.

Já na esquerda, Caio Henrique, do Monaco, é uma possível novidade, já que trabalhou com Diniz no Fluminense em 2019. Na época, foi contratado como volante, mas foi transformado em lateral-esquerdo pelo próprio treinador. Desde então, teve uma crescente na carreira e é um dos destaques do time francês. Alex Telles, do Al-Nassr, Renan Lodi, do Olympique de Marselha, e Ayrton Lucas, do Flamengo, também disputam.



Já do meio para frente, a lista não deve ter muitas novidades. No meio-campo, nomes como Casemiro, do Manchester United, Bruno Guimarães e Joelinton, do Newcastle United, e Lucas Paquetá, do West Ham, devem ser mantidos. Seguindo a norma de renovação, nomes como André, do Fluminense, e João Gomes, do Wolverhampton, estão na briga. Raphael Veiga, do Palmeiras, também é opção.

No ataque, a maior dor de cabeça do treinador é definir a referência. Diniz gosta de Gabriel Jesus, mas o jogador precisou passar por novo procedimento cirúrgico no início do mês. Tiquinho Soares, do Botafogo, era cogitado, mas sofreu uma lesão ligamentar e também está descartado. Richarlison, do Tottenham, Matheus Cunha, do Wolverhampton, Pedro, do Flamengo, e Vitor Roque, do Athletico-PR, são opções para a camisa 9. Nas pontas, nomes como Vini Jr e Rodrygo, do Real Madrid, Neymar, do Al-Hilal, e Antony, do Manchester United, são praticamente certos.