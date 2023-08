'Segovinha' e Di Plácido, do Botafogo, tiram fotos com torcedores do Fluminense

Rio - Em meio à boa fase e contando com o carinho dos torcedores do Botafogo, o lateral-direito Di Plácido e o atacante Matías Segovia, o "Segovinha", furaram a bolha e chamaram atenção nesta quinta-feira (17). Em um shopping na Zona Oeste do Rio, a dupla alvinegra tirou foto com torcedores do Fluminense que aguardavam o início de um evento em uma loja, com as presenças de Germán Cano e Jhon Arias.

Di Plácido, argentino, e Matías Segovia, paraguaio, lanchavam em uma cafeteria próxima ao espaço tricolor quando foram surpreendidos por dezenas de fãs do clube das Laranjeiras. Eles atenderam todos os pedidos e foram gentis com os rivais. As informações são do site "ge".

Lateral-direito argentino Di Plácido em ação pelo Botafogo Vitor Silva/Botafogo

O lateral-direito é titular do Botafogo desde a lesão de Rafael e tem chamado atenção pela grande participação ofensiva nos últimos duelos. Ele assinou com o Glorioso até o fim da temporada em um contrato de empréstimo junto ao Lanús.

Já "Segovinha" é uma espécie de xodó do clube e conta com o carinho de torcedores por todo o país. Ele, que ganhou uma música e herdou a camisa 10 do Botafogo, aparece como opção no banco de reservas do técnico Bruno Lage e virou arma importante do Alvinegro nos jogos do Brasileirão.