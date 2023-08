Luis Enrique destaca comportamento de Neymar e vê desfecho positivo para brasileiro e PSG

França - O técnico do PSG, Luis Enrique, comentou sobre a decisão de Neymar de acertar com o Al-Hilal. A transferência do brasileiro foi tida como positiva para todos os lados, afirmou o técnico. O espanhol ainda elogiou o comportamento do atacante no período em que estiveram juntos, tanto no clube francês, quanto no Barcelona.

"Creio que foi alcançada uma situação favorável para todos. Queria agradecer o Neymar pelo comportamento ao longo do tempo que estive aqui e pelos anos anteriores. Foi um jogador muito importante, de classe mundial e que segue demonstrando seu nível. Creio que foi uma situação favorável para todas as partes e desejo o melhor em seu futuro", afirmou.

Neymar e Lionel Messi, duas estrelas do futebol mundial, deixaram o PSG após o fim da última temporada. O argentino foi atuar no futebol norte-americano, e o brasileiro na Arábia Saudita. Kylian Mbappé será o astro absoluto do clube francês durante a atual temporada.