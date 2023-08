Zagallo tem melhora no quadro de saúde, afirma boletim médico

Rio - Lenda do futebol mundial, o ex-jogador e técnico, Mário Jorge Lobo Zagallo, de 92 anos, apresentou evolução no seu quadro clínico, de acordo com informações do boletim médico divulgado na manhã desta sexta-feira pelo hospital Barra D'Or., localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Zagallo foi internado devido a uma infecção urinária, está clinicamente estável, lúcido, com sinais vitais normais e respirando sem a ajuda de aparelhos.

Zagallo está sob os cuidados da médica Márcia Ladeira, que o acompanha há 20 anos. Essa é a segunda internação do ex-treinador em pouco mais de um ano. Em julho de 2022, ele ficou na unidade semi-intensiva por causa de uma infecção respiratória, que foi controlada.



No dia 9 de agosto, Mário Jorge Lobo Zagallo, único tetracampeão da Copa do Mundo (como jogador, técnico e coordenador), completou 92 anos e comemorou com a família.

Confira o boletim médico:

"Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2023 - O Sr. Mário Jorge Lobo Zagallo segue internado no Hospital Barra D'Or, para tratamento de infecção urinária. Ele está clinicamente estável, lúcido, com sinais vitais normais e respirando sem a ajuda de aparelhos. Apresenta sinais de melhora clínica e laboratorial, ainda sem previsão de alta hospitalar".