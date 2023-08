Carlo Ancelotti critica ausência de Vini Jr em top 10 da Uefa: 'Um dos melhores ou o melhor'

Espanha - O treinador Carlo Ancelotti opinou sobre a ausência de Vini Jr na lista dos 10 melhores jogadores da Uefa. O italiano exaltou o brasileiro, e afirmou que o atacante, de 23 anos, deveria estar entre os primeiros colocados, ou até mesmo no topo da lista.

"Não me dei conta dos que estão (na lista), mas para mim Vinicius é um dos melhores, senão o melhor. Todos os torcedores do Real Madrid pensam isso, para ele isso é mais do que suficiente. Ele não precisa de mais para se motivar. Nada me surpreende no futebol", afirmou.

A Uefa divulgou nesta quinta-feira (17) os três finalistas ao prêmio de melhor jogador da Europa na temporada 2022/23. Lionel Messi, ex-Paris Saint-Germain, e a dupla Erling Haaland e Kevin De Bruyne, do Manchester City, vão disputar o troféu da entidade europeia. O vencedor será conhecido no dia 31 de agosto, no Fórum Grimaldi, em Mônaco, durante o sorteio da fase de grupos da próxima Liga dos Campeões.

Destaque do Real Madrid na última temporada, Vini fez 23 gols e 21 assistências, e levou a equipe à semifinal da Liga dos Campeões e ao vice do Campeonato Espanhol. Neymar também foi ignorado pela entidade. O novo astro do Al-Hilal, da Arábia Saudita, perdeu praticamente metade da temporada por uma grave lesão no tornozelo.