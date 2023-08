Neymar embarca para se apresentar ao Al-Hilal

França - Após se despedir de seus ex-companheiros de PSG, Neymar embarcou nesta sexta-feira (18) rumo a Riade, na Arábia Saudita, para se apresentar ao Al-Hilal. A previsão é que ele desembarque na capital árabe no início da tarde.Nas redes sociais, o Al-Hilal publicou fotos de Neymar já dentro do avião rumo à Arábia Saudita. O novo clube do brasileiro prepara uma grande festa para recebê-lo.Neymar deve ser apresentado à torcida neste sábado (19), antes do jogo entre Al-Hilal e Al-Fayha, pela 2ª rodada do Campeonato Saudita. A partida, inclusive, foi transferida para o Estádio Rei Fahd, que tem capacidade para 68 mil pessoas.