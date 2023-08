Ex-chefe da F1 nega declarações sobre escândalo de Singapura em 2008

Rio - Após o piloto Felipe Massa iniciar o processo contra a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e a Formula One Management (FOM) referente ao título de 2008, o ex-chefe da categoria Bernie Ecclestone negou ter declarado que descobriu o escândalo da etapa de Singapura durante a temporada. As declarações do ex-dirigente motivou o brasileiro a entrar com processo reivindicando o título.

"Eu não lembro de nada disso, para ser honesto. Certamente não lembro de dar a entrevista", disse Bernie Ecclestone em entrevista à agência Reuters.

Em março deste ano, Ecclestone deu uma entrevista ao site "F1 Insider" e admitiu que a F1 e a FIA tinham provas suficientes para abrir investigação sobre a batida do brasileiro Nelson Piquet Jr, que beneficiou o companheiro Fernando Alonso. Nelsinho recebeu ordem de Flavio Briatore, chefe da equipe Renault, para bater de propósito para forçar a entrada do carro de segurança.

"Decidimos não fazer nada, queríamos proteger o esporte e salvá-lo de um escândalo. Havia uma regra que dizia que a posição de um campeão mundial era intocável após a cerimônia de premiação da FIA. Hamilton recebeu a taça e tudo ficou bem. Mas tínhamos informações suficientes naquele momento para investigar o assunto", afirmou o ex-chefão da F1 em março.

Singapuragate

O episódio do "Singapuragate" ocorreu na 15ª volta da etapa de Singapura, quando piloto brasileiro Nelson Piquet Jr recebeu uma ordem de Flavio Briatore, chefe da equipe Renault, para bater de propósito para forçar um safety car. O intuito era beneficiar o companheiro Fernando Alonso, que entrou duas voltas antes nos boxes e venceu a corrida.

Fernando Alonso largou em 15º lugar. Na época, o regulamento da F1 determinava que os boxes ficassem fechados durante o safety car. Com isso, todos os carros na frente de Alonso entraram nos boxes na volta seguinte após a saída do carro de segurança e, com isso, o espanhol assumiu a liderança. Massa, que disputava a liderança, caiu para 13º após uma falha da Ferrari no reabastecimento e não pontuou.

O caso foi investigado em meados de 2009, após a demissão de Nelson Piquet Jr. O piloto fez um acordo por delação premiada e não sofreu sanções esportivas, assim como Alonso. Já Briatore, Pat Symonds e a Renault sofreram punições. Entretanto, o resultado da corrida não foi alterado devido ao regulamento da Fórmula 1 e o título de 2008 permaneceu com Lewis Hamilton.