Com dois jogadores do Fluminense, Diniz realiza primeira convocação da Seleção

Rio - Com atraso, após comandar uma atividade do Fluminense, o treinador interino da seleção brasileira, Fernando Diniz, divulgou nesta sexta-feira a lista dos jogadores que irão disputar os primeiros compromissos do Brasil nas Eliminatórias. Os destaques foram as convocações de Nino e André, atletas do Fluminense, e o retorno de Neymar.

"De fato o Neymar externou o desejo de trabalharmos juntos e a vontade de repensar a passagem dele na Seleção. Conversei com ele, e ele se mostrou disposto e feliz. Em relação a ele, vocês já sabem o que penso. É um talento muito raro do futebol mundial. Acredito que ele merece, até o final da sua carreira, escrever o capítulo mais bonito dessa história, que eu acho que ainda não foi escrito", contou o técnico.

A estreia de Fernando Diniz pela seleção brasileira será no dia 8 de setembro, contra a Bolívia, em Manaus. Dois dias depois, a equipe pentacampeão irá encarar o Peru, fora de casa, pela segunda rodada das Eliminatórias.

O treinador do Fluminense tem contrato com a Seleção até junho de 2024. Ele irá dirigir o Brasil em mais três partidas das Eliminatórias neste ano: Venezuela, em casa, Uruguai e Colômbia, fora do país. Após esse período, a CBF aguarda Carlo Ancelotti para assumir o comando da seleção brasileira.

Convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Ederson (Manchester City).



Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Caio Henrique (Monaco) e Renan Lodi (Olympique de Marselha).



Zagueiros: Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense).



Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Real Madrid), Joelinton (Newcastle), e Raphael Veiga (Palmeiras).



Atacantes: Antony (Manchester United), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar (Al-Hilal), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vinícius Junior (Real Madrid).