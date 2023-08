Reintegrado ao Paris Saint-Germain, Mbappé é relacionado pela primeira vez na temporada

França - O astro Kylian Mbappé deve voltar a vestir a camisa do Paris Saint-Germain neste final de semana quando o clube parisiense entra em campo para encarar o Toulose, fora de casa, pelo Campeonato Francês. Após todo o imbróglio envolvendo a permanência do atacante no PSG, o atleta decidiu permanecer na equipe e foi relacionado para viajar junto com elenco para partida deste sábado (19). Confira a lista:

Le groupe pour le déplacement à Toulouse. #TFCPSG



Em entrevista coletiva na véspera do jogo, o técnico Luis Enrique afirmou que Mbappé está bastante animado para voltar a atuar e celebrou a possibilidade de tê-lo à disposição.

"Kylian está perfeito, com muita vontade e ânimo. Para um treinador contar com um jogador da categoria de Kylian, estou encantado. É um jogador de classe mundial e é realmente uma alegria para mim", disse o treinador.

Além do retorno de Mbappé, o PSG pode promover uma estreia na partida contra o Toulose. Trata-se do atacante Ousmane Dembelé, que saiu do Barcelona e herdou a camisa 10 de Neymar, contratado pelo Al-Hilal.

Em tempo: o Paris Saint-Germain viaja para enfrentar o Toulose pela segunda rodada do Campeonato Francês. A partida está marcada para este sábado (19) e a bola rola às 16h (de Brasília).