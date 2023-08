Diniz revela conversa com Neymar e justifica critérios para primeira convocação

Rio - O técnico Fernando Diniz, do Fluminense, realizou nesta sexta-feira (18) a sua primeira convocação como treinador interino da seleção brasileira. O treinador justificou seus critérios em sua primeira lista e rasgou elogios principalmente a Neymar, principalmente nome da geração e que recentemente acertou com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

"Tivemos uma conversa (com Neymar). Obviamente que a competitividade da Europa é uma e a Arábia Saudita é outra. Não sabemos como vai ser. O Neymar está com muita vontade de escrever essas páginas bonitas que faltam na história dele como jogador. Essa vontade será capaz de superar qualquer dificuldade em relação à competitividade comparado ao futebol europeu", disse.

Entre as novidades da lista, o treinador levou o goleiro Bento, do Athletico-PR, e o lateral-esquerdo Caio Henrique, do Monaco, da França. A primeira convocação do treinador interino, no entanto, chamou a atenção com as ausências de nomes do Botafogo, líder isolado do Campeonato Brasileiro, e do Flamengo, clube de maior investimento no país.

"Critérios absolutamente técnicos. Procurei levar os jogadores em melhores condições para essa lista. O Botafogo tem muito mérito de estar onde está. Nós olhamos (para os jogadores do Botafogo), mas não quer dizer que temos que convocar um jogador porque o time está em primeiro no campeonato. O critério não é onde os times estão posicionados na tabela", afirmou.

"O Flamengo tem o maior investimento do país. Mas pelo critério que tomamos, é o mesmo da resposta do Botafogo. Tiveram jogadores do Flamengo numa lista mais larga, mas definimos esta lista como a mais adequada", completou o treinador.

Fernando Diniz foi escolhido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir o comando da seleção brasileira como interino por um ano, até a chegada do italiano Carlo Ancelotti, em junho de 2024. O treinador, que durante os próximos 12 meses fará jornada dupla com o Fluminense, comentou sobre a realização de um sonho.

"Eu acho que este sonho, eu vivia isso em todos os momentos da minha carreira. Sempre estive em um sonho mesmo no Audax ou no Fluminense. Quero me entregar de maneira total para ajudar os jogadores. É o sentimento de estar e ser um membro da seleção brasileira", finalizou.

A estreia de Fernando Diniz como treinador da seleção brasileira acontecerá no dia 8 de setembro, contra a Bolívia, às 21h45 (de Brasília), no estádio Mangueirão, em Belém. O Brasil também enfrentará o Peru, no dia 12, às 23h, no Monumental, em Lima, capital peruana.

Convocados da seleção brasileira:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) e Ederson (Manchester City).



Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Caio Henrique (Monaco) e Renan Lodi (Olympique de Marselha).



Zagueiros: Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense).



Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Real Madrid), Joelinton (Newcastle), e Raphael Veiga (Palmeiras).



Atacantes: Antony (Manchester United), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar (Al-Hilal), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vinícius Junior (Real Madrid).