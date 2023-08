Atlético de Madrid determina condições para Barcelona contratar astro português

João Felix, atacante do Atlético de Madrid e da seleção portuguesa Glyn KIRK / AFP

O Barcelona tem interesse na contatação de João Félix e o jogador compartilha da mesma vontade. O Atlético de Madrid já está mais aberto a deixar o jogador sair, mas faz algumas exigências aos culés para sacramentar o acordo, afirma o jornal "Mundo Deportivo".O Barcelona fez uma oferta de um empréstimo pelo jogador, onde o clube pagaria cerca de 6 milhões de euros. No entanto, esse valor não passa perto do que o Atlético deseja para fechar o negócio. Além disso, o Barça teria que arcar com todos os salários de João enquanto ele tivesse atuando pela equipe.Em entrevista de imprensa, Xavi, treinador do Barcelona, falou sobre a situação de Félix: "Na mesma linha do que disse no outro dia sobre Neymar, não posso falar de nomes. A direção sabe o que é melhor. Vamos ver se podemos e até onde", disse o comandante.O Atlético ainda gostaria de colocar, em um eventual empréstimo, uma cláusula que deixa o Barcelona na obrigação de comprar o jogador após o fim do acordo. No entanto, existe resistência da equipe de Xavi em aceitar essa condição, afirma o "Mundo Deportivo".