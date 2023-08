Lionel Messi compara adaptação ao Inter à chegada ao PSG: 'Não escolhi ir para Paris'

Rio - O atacante Lionel Messi, de 36 anos, está na reta final da carreira, e atualmente no Inter Miami, está defendendo sua terceira equipe. O argentino comparou a situação atual, de recém-chegado à equipe dos Estados Unidos, à sua contratação pelo PSG, depois de encerrar seu ciclo no Barcelona.

"Me sinto muito feliz e também disse no começo que Miami é um lugar que escolhi vir e queria estar, foi uma decisão que tomamos com tempo, não foi de um dia para o outro e tornou tudo mais fácil. Estamos no lugar que queremos estar. Foi uma decisão nossa. Minha saída ao Paris não era algo que eu desejava, não queria sair do Barcelona e foi de um dia para outro", disse Messi em entrevista coletiva.

Lionel Messi foi formado na base do Barcelona e defendeu o clube espanhol de 2004 até 2021. Depois, o argentino disputou duas temporadas pelo PSG, antes de acertar com o Inter Miami, equipes dos EUA, que defende atualmente.