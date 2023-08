Jogador da Arábia Saudita reclama das contratações de estrelas por poucos clubes

Nem todos na Arábia Saudita estão satisfeitos com a chegada em massa de grandes nomes do futebol mundial. Após a derrota de seus time, o Al-Khaleej, por 3 a 1 para o Al-Ahli, Hamad Al-Abdan criticou o fato das muitas contratações de estrangeiros estarem concentradas apenas nos quatro principais clubes do país.



O grande investimento de Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal e Al-Nassr na atual janela de transferências vem graças ao dinheiro do governo da Arábia Saudita. Hamad Al-Abdan vê um grande desnível entre esses clubes e os outros.



"Gostaria de perguntar se o público está satisfeito com isso. Há quatro grandes equipes que têm grandes protagonistas, enquanto os outros só têm jogadores razoavelmente bons. Não me parece justo. Dizemos que é onze contra onze, mas, quando olhamos para os jogadores, alguns estavam jogando a Liga dos Campeões há dois meses e agora vieram para aqui. Nós não temos isto. Há uma diferença", criticou.



Os quatro principais clubes do país, Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal e Al-Nassr, foram comprados recentemente pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita. Com a estatização deles, o governo saudita injetou milhões de dólares oriundos do petróleo em contratações.



O objetivo é chamar a atenção do mundo para a Arábia Saudita, num amplo projeto de melhorar a imagem do país através do esporte. Recentemente, o Qatar fez o mesmo ao comprar o PSG e conseguir sediar a Copa do Mundo de 2022.