Abel relembra saída do Flamengo e critica atitude de Jorge Jesus: 'Foi infeliz'

Rio - Atual diretor técnico do Vasco, Abel Braga, foi muito vitorioso como técnico, principalmente em Internacional e Fluminense, porém, sua segunda passagem pelo Flamengo gerou bastante polêmica. O técnico deixou o clube após saber que o Rubro-Negro negociava com Jorge Jesus, que acabou assumindo a equipe em 2019. O brasileiro recordou uma situação envolvendo o técnico português, quando ambos trabalhavam no Velho Continente.

"Em seis anos que eu trabalhei em Portugal, ele (Jorge Jesus) nunca me convidou pra jantar. Não foi com maldade, mas ele foi infeliz, porque ele falou que estava esperando eu convidá-lo pra jantar. E eu falei que também fiquei seis anos e meio esperando ele me chamar pra jantar em Portugal. Foi só isso. Não teve fofoquinha, briga, nada", afirmou em entrevista ao "LANCENET".

Ao relembrar sua carreira como técnico, Abel afirmou que o elenco do Fluminense de 2012, que conquistou o Brasileiro foi o melhor que trabalhou e também o mais complicado.

"Foi o mais difícil e o melhor. Não era só farra não, era tudo junto. Qualidade, gostavam de sair, gostavam de namorar, gostavam de beber mas principalmente gostavam de ganhar. E foi o time que eu dirigi com mais craques juntos", disse.