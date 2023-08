Com jogador do Flamengo, Ramon Menezes convoca Seleção sub-23

Rio - O treinador da Seleção Sub-23, Ramon Menezes, convocou, nesta sexta-feira (18), os 22 jogadores para a disputa de dois amistosos em Marrocos, no mês de setembro, contra o Sub-23 do Marrocos. As partidas serão realizadas no dia 7 e 11, na cidade de Fez, no país africano.

Os jogos servirão de preparação para os Jogos Pan-Americanos do Chile, de 20 de outubro a 5 de novembro, e também o Pré-Olímpico, que será realizado na Venezuela, no mês de janeiro do ano que vem.

Por sua vez, o Marrocos é o atual campeão da Copa das Nações Africanas e já está garantido nas Olímpiadas de Paris.

Titular da meta do Flamengo, Matheus Cunha foi chamado por Ramon e Marlon Gomes, do Vasco, fecha a lista dos representantes do futebol carioca na Seleção Sub-23. Confira os convocados:



Goleiros



Gabriel Grando - Grêmio



Matheus Cunha - Flamengo



Mycael - Athletico-PR



Laterais



Arthur - Bayer Leverkusen (ALE)



Vinicius Tobias - Real Madrid (ESP)



Abner - Real Betis (ESP)



Wellington - São Paulo

Zagueiros



Vitão - Internacional



Lucas Halter - Goiás



Robert Renan - Zenit (RUS)



Morato - Benfica (POR)



Meio-campistas



João Gomes - Wolverhampton (ING)



Marlon Gomes - Vasco



Maurício - Internacional



Andrey Santos - Chelsea (ING)



Danilo - Nottingham Forest (ING)

Atacantes



Lázaro - Almería (ESP)



Marcos Leonardo - Santos



Vitor Roque - Athletico-PR



João Pedro - Brighton (ING)



Igor Paixão - Feyenoord (HOL)



Paulinho - Atlético-MG