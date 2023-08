'A Seleção sempre será minha prioridade', afirma Richarlison após mais uma convocação

Rio - Um dos remanescentes da Copa do Mundo do Catar na primeira convocação de Fernando Diniz , anunciada nesta sexta-feira (18), Richarlison celebrou a chance de vestir a camisa da seleção brasileira mais uma vez. Em entrevista ao "ge", o atacante afirmou que defender o Brasil sempre será uma de suas prioridades na carreira.

"A seleção sempre será uma prioridade. Eu sempre disse que é o lugar onde eu me sinto bem e onde sempre quero estar. Acredito que ainda tenho muita história para escrever com a camisa do Brasil. Tenho só 26 anos e espero estar em alto nível para continuar sendo convocado nesse próximo ciclo e chegar à próxima Copa do Mundo", declarou o Pombo.

Richarlison também se mostrou empolgado para trabalhar com Fernando Diniz. Durante suas férias, o jogador do Tottenham-ING foi ao Maracanã assistir um jogo do Fluminense e teve o primeiro contato com o novo técnico da Seleção.

"É um grande treinador, monta times que todo mundo gosta de ver jogando, ofensivos e com muita posse de bola. Tenho certeza de que terá muito sucesso na seleção, assim como vem tendo no Fluminense. Estive com ele no Maracanã outro dia, quando fui ver o jogo contra o Inter, desejei sorte e espero que seja um período muito vitorioso para ele e para o futebol brasileiro", disse o atacante.

Com Richarlison entre os convocados, Diniz fará sua estreia no comando da seleção brasileira nos dias 8 e 12 de setembro. A equipe enfrentará, respectivamente, a Bolívia, em Belém, e o Peru, em Lima.