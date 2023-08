Com estrelas no time titular, Al-Nassr perde novamente pelo Campeonato Saudita

Apesar do título conquistado na Copa dos Campeões Árabes, o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, encontra dificuldades no início do Campeonato Saudita. Nesta sexta-feira (18), a equipe comandada por Luís Castro, ex-Botafogo, foi derrotada em casa pelo Al-Taawoun pelo placar de 2 a 0 e conheceu seu segundo revés nas duas primeiras rodadas da liga.

Poupado no primeiro jogo, contra o Al-Ettifaq, Cristiano foi titular ao lado dos outros astros da equipe, como Anderson Talisca, Brozovic, Mané e Fofana. No entanto, o português viu Tawamba abrir o placar aos 20 minutos do primeiro tempo subindo livre de marcação após cobrança de escanteio.

Saindo atrás, o Al-Nassr foi superior ao longo de toda a segunda etapa, pressionou nas jogadas aéreas e chegou a balançar a rede com Sadio Mané, ex-Liverpool, nos minutos finais. O senegalês, que finalizou no ângulo a jogada construída pela esquerda, no entanto, estava em posição irregular e o gol de empate foi anulado.

No ataque seguinte, o Al-Taawoun, treinado pelo brasileiro Péricles Chamusca, aproveitou os espaços, entrou facilmente na área do rival e fechou o jogo. Após passe em elevação e sobra próximo à marca do pênalti, Ahmed Bahusayn chutou forte para anotar o segundo e calar o KSU Football Field, casa do Al-Nassr.