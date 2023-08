Reforço de clube grego, Gustavo Scarpa lamenta falta de oportunidades no futebol inglês

Grécia - Após ter pouco espaço no Nottingham Forest, da Inglaterra, o meia Gustavo Scarpa, de 29 anos, trocou de clube e foi anunciado como novo reforço do Olympiacos, da Grécia. O brasileiro assinou contrato de empréstimo até o junho de 2024. Na sua apresentação, o jogador falou sobre sua saída do futebol inglês e citou a falta de oportunidades em seu ex-clube.

"Estou bem feliz, motivado e ansioso para iniciar o meu trabalho no Olympiacos. Quando saí do Brasil, expliquei que estava indo realizar um sonho, que era jogar na Europa. Infelizmente, por alguns motivos, não tive as oportunidades que gostaria no meu antigo clube", disse o atleta.

Nos playoffs da Liga Europa, o clube grego busca uma vaga para disputar a fase de grupos, além dos compromissos nos campeonatos locais. Por sua vez, Scarpa revela que seu objetivo é se garantir na competição europeia e brigar por títulos nos torneios nacionais.

"Agora, estou aqui e pronto para ajudar a equipe a ir em busca dos objetivos. Nossa primeira meta é garantir a vaga na fase de grupos da Liga Europa e, depois, fazer uma boa liga nacional e brigar pelo título", projetou o jogador.

Revelado pelo Fluminense, Gustavo Scarpa teve uma rápida passagem pelo Red Bull Brasil. No Palmeiras, o jogador viveu seu melhor momento da carreira. Por lá, ele conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil. Em 2022, foi eleito o craque do Campeonato Brasileiro pela CBF antes de ir jogar no Nottingham Forest, onde atuou por apenas dez partidas.