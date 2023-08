Ex-Fluminense é investigado por envolvimento em apostas e é cortado da Seleção sub-23

Rio - Além de Lucas Paquetá, outro brasileiro de destaque na Europa está sendo investigado por suposta participação em apostas. Trata-se do ponta Luiz Henrique, ex-jogador do Fluminense e que atualmente defende o Betis, da Espanha.

Segundo o "ge", a aposta na qual Luiz Henrique teria sido envolvido era casada com a de Lucas Paquetá. Contas da casa de apostas "Betway" pertencentes a pessoas próximas dos jogadores receberiam o dinheiro caso Paquetá levasse cartão amarelo no jogo do West Ham contra o Aston Villa, pela Premier League, e Luiz Henrique, também fosse punido no jogo do Betis contra o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol, ambos no dia 12 de março. Os dois fatos aconteceram.

As contas chamaram atenção por terem sido criadas no mesmo dia, com os usuários depositando o valor máximo permitido pela casa de apostas. Com a aposta casada, que tem menos probabilidade de se concretizar, as suspeitas aumentaram.

Nesta sexta-feira (18), Ramon Menezes afirmou que Luiz Henrique seria convocado pela Seleção sub-23 para dois amistosos contra a seleção de Marrocos, que acontecerá nos dias 7 e 11 de setembro. Porém, devido à sua suposta participação, foi cortado da listagem.



"O Diniz foi muito feliz na resposta que deu aqui (sobre o corte de Paquetá). Eu também vou usar a verdade. O Luiz Henrique era um atleta convocado. Vamos aguardar e ver. Nas próximas horas, estou passando para vocês um outro nome", disse Ramon.