Adversário do Flamengo no Brasileirão, Coritiba deve promover duas mudanças no time titular

Curitiba - Vindo de derrota contra o Corinthians na rodada passada do Campeonato Brasileiro, o Coritiba deve ter pelo menos duas mudanças para encarar o Flamengo no próximo domingo (20). Com semana livre para treinos, o técnico Thiago Kosloski terá o retorno dos suspensos Bruno Gomes e Jamerson.



Titular no meio-campo, Bruno Gomes deve ganhar a vaga de Matheus Bianqui e atuar ao lado de Fransérgio e Sebastian Gómez. Por sua vez, Jamerson vai herdar a vaga de Victor Luis que está fora por ter levado o terceiro amarelo.



Entre os desfalques, o zagueiro Jean Pedroso e o meia Boschilia estão no Departamento Médico e não poderão atuar. Outro jogador que não ficará à disposição de Kosloski é Thiago Dombroski que está muito próximo de acertar com o Club Brugge, da Bélgica.



Sendo assim, o provável Coxa terá: Gabriel Vasconcelos; Diogo Batista, Kuscevic, Henrique e Jamerson; Fransérgio, Bruno Gomes e Sebastian Gómez; Marcelino Moreno, Diogo Oliveira e Robson.



Coritiba e Flamengo medirão forças no próximo domingo (20), às 16h (de Brasiília), no Couto Pereira. A partida é válida pela 20ª rodada do Brasileirão.