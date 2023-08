Guardiola lamenta lesão de Kevin De Bruyne e cita papel de Gündogan na última temporada: 'Não sei o que fazer'

Manchester (ING) - O Manchester City começou a temporada 2023/2024 com o vice da Supercopa da Inglaterra, o título da Supercopa da Uefa e uma boa vitória por 3 a 0 na estreia da Premier League. No entanto, o técnico Pep Guardiola recebeu a notícia de que deve ficar alguns meses sem o craque Kevin De Bruyne, com uma lesão muscular. Em entrevista, o espanhol lamentou a ausência do astro.

O problema do meio-campista belga foi justamente no triunfo sobre o Burnley, ainda no primeiro tempo. Ele precisou ser substituído aos 23 minutos. Sobre o desfalque, Guardiola indicou o peso e lembrou de Gündogan, hoje no Barcelona, e como foi essencial na última lesão de De Bruyne.

"Na temporada passada, tivemos Gündogan quando Kevin se machucou. Só tivemos que fazer alguns ajustes porque as pessoas já nos conhecem, mas temos que encontrar soluções. Tenho certeza de que temos que fazer algo diferente, mas agora não sei o que fazer", disse o técnico do City.

Na próxima rodada da Premier League, o Manchester City receberá o Newcastle no Etihad Stadium, neste sábado (19), às 16h (de Brasília). Guardiola projetou uma partida difícil para os Citizens contra o quarto colocado da última edição.

"Eles são um time da Liga dos Campeões. Se te qualifica para a Champions League é porque é uma equipe muito, muito boa. Ninguém acreditava que eles fossem capazes de fazer isso na última temporada e veja o que aconteceu. E esta campanha continua a mesma. Eddie Howe construiu um time fantástico de várias maneiras, desde a criação de jogadas até as transições e a posse de bola. Eles controlam todos os aspectos do jogo, então será um teste muito difícil para nós."