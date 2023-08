Coritiba encaminha contratação do atacante argelino Slimani

Curitiba - Parece estar chegando ao fim a novela entre Coritiba e Slimani, atacante argelino com passagens por Sporting (POR), Leicester (ING) e Lyon (FRA). O clube paranaense avançou nas negociações e já espera a assinatura de um pré-contrato com o jogador de 35 anos.

A imprensa argelina já dá como certa a chegada do ídolo do país ao Coxa. Slimani tinha propostas do futebol europeu e quer se manter em alto nível pensando na Copa de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. As conversas com o atacante se iniciaram em junho, antes da abertura da janela de transferências - que se encerrou no início deste mês.

Slimani está sem clube desde que deixou o Anderlecht (BEL), ao fim da última temporada europeia, e seu último jogo foi no dia 23/5. Pelo clube belga, marcou nove gols em 16 jogos disputados.

O experiente centroavante disputou a o Mundial de 2014, que foi disputado no Brasil, e marcou dois gols em quatro jogos, sendo um deles na Arena da Baixada, casa do Athletico-PR, rival do Coritiba. No torneio, a Argélia caiu nas oitavas de final para a campeã Alemanha.