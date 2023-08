Vídeo: com estádio cheio e show de drones, Neymar é apresentado pelo Al-Hilal

Arábia Saudita - Contratação mais cara da história do Al-Hilal, Neymar foi apresentado oficialmente pelo clube saudita ao seu torcedor. Antes da partida contra o Al-Feiha, foi realizada uma cerimônia para apresentar o jogador com um mosaico especial dando boas vindas ao jogador, além de um show de drones que empolgou os mais de 67 mil torcedores presentes no Estádio King Fahd.

Bastante empolgado, o craque brasileiro celebrou o momento e afirmou que seu objetivo é fazer história em seu novo desafio na carreira.

"Muito feliz por essa recepção, por este novo desafio. Estou impressionado. Vim ao maior clube desse país e espero fazer parte desta história e ganhar muito. Vamos aproveitar, ser felizes. Farei de tudo para esse clube", disse o jogador.

Antes da aparição do novo camisa 10, o Al-Hilal preparou um show de luzes ao apagar os refletores do estádio que foi iluminado com as cores azul e branca iluminando o campo. Além disso, foi visto um show de drones que projetaram o rosto do jogador, além da numeração que ele vai utilizar na Arábia Saudita. Confira:

Apesar da festa ter sido preparada para receber Neymar, o clube saudita aproveitou a ocasião para apresentar o recém-contratado Yassine Bounou, ex-goleiro do Sevilla-ESP, e o atacante Malcom, que já fez quatro jogos pela equipe.