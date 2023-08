Jorge Jesus revela que Neymar tem lesão e critica convocação da Seleção

firmou que o brasileiro não poderá jogar pelas Eliminatórias da Copa do Mundo porque está com uma lesão muscular.

Apresentado neste sábado (19) pelo Al-Hilal, Neymar já se vê envolvido na primeira polêmica, mesmo sem estar diretamente ligado ao problema. Jorge Jesus, técnico do clube árabe, criticou a convocação da seleção brasileira e aporque está com uma lesão muscular.

"Não sei por que está na convocação da seleção do Brasil, um jogador que está lesionado. Se calhar, vão obrigar o Neymar a ir ao Brasil. Não vai jogar, porque não tem condições. Nem de treinar. É um tema que precisamos discutir. Hoje não vejo justificativa do Neymar ir ao Brasil", afirmou o treinador português em coletiva de imprensa.



Neymar participou do último amistoso do PSG, no início de agosto, antes de ser afastado para treinar separadamente do grupo. Além disso, o técnico interino da seleção brasileira, Fernando Diniz,

A declaração surpreendeu porque, no início de agosto, antes de ser afastado para treinar separadamente do grupo. Além disso, o técnico interino da seleção brasileira, Fernando Diniz, disse que conversou com o camisa 10 antes da convocação.

O Brasil jogará pelas Eliminatórias nos dias 8 de setembro, contra a Bolívia, e 12, contra o Peru.

Sobre a chegada do principal nome para a equipe do Al-Hilal, Jorge Jesus não poupou elogios a Neymar, mas não sabe quando poderá contar com o jogador.

"É um dos melhores jogadores do mundo, não tenho dúvidas disso, em condições físicas normais. Ele chegou com uma pequena lesão, não vai conseguir treinar ainda com o time. Não sei quando vai estar em condições para poder jogar", disse.