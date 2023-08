Clubes da Série A prestam solidariedade às vítimas de acidente com torcedores do Corinthians

Um ônibus com torcedores do Corinthians capotou na Rodovia Fernão Dias, na altura do KM 520, em Igarapé, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, na madrugada deste domingo, 20. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, oito das 43 pessoas que estavam no veículo morreram. Outras 10 ficaram presas nas ferragens e 26 foram encaminhadas para atendimento em unidades de atendimento próximas. A Polícia Civil chegou a confirmar uma oitava vítima, mas voltou atrás minutos depois. Belo Horizonte -, na altura do KM 520, em Igarapé, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, na madrugada deste domingo, 20. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, oito das 43 pessoas que estavam no veículo morreram. Outras 10 ficaram presas nas ferragens e 26 foram encaminhadas para atendimento em unidades de atendimento próximas. A Polícia Civil chegou a confirmar uma oitava vítima, mas voltou atrás minutos depois.

Nas redes sociais, todos os clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro publicaram uma nota de solidariedade às vítimas do acidente. Confira as publicações dos quatro grandes do Rio:

O Botafogo lamenta pelo acidente ocorrido com o ônibus que transportava torcedores do Corinthians, em Belo Horizonte, e que infelizmente deixou vítimas. O Clube presta solidariedade aos envolvidos nesta fatalidade e deseja conforto neste momento de dor. — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 20, 2023 O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente as mortes dos torcedores do Corinthians, vítimas de um grave acidente de ônibus na Rodovia Fernão Dias. Muita força aos amigos e familiares neste momento tão triste. #CRF — Flamengo (@Flamengo) August 20, 2023

Lamentamos profundamente o acidente que vitimou torcedores do Corinthians que voltavam para São Paulo depois da partida contra o Cruzeiro.



Muita força aos familiares, amigos e a todos os torcedores do Corinthians neste momento tão difícil. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 20, 2023